G20: Scalfarotto a “Nova”, sarà un dovere dell’Italia assicurare una grande leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che l’Italia presiede il G20 e c’è una grande attenzione su questo tema: ci si aspetta una grande leadership e penso che sarà un dovere assicurarla. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “La pandemia ha messo in crisi il sistema delle catene globali del valore: si è capito che non funzionavano. La reazione immediata dopo la pandemia è stata quella di chiudersi perché questo shock ha mandato in crisi quel modello, ma tuttavia è rimasta la consapevolezza che nessuno sarà completamente indipendente. La soluzione, d’altronde, non può essere chiudersi in sistemi autarchici in cui ciascuno produce tutto: noi italiani non siamo un Paese di materie prime, ma un Paese di trasformatori. Noi viviamo di apertura. Per questo motivo dobbiamo lavorare a rivedere la resilienza di queste catene dal valore e capire qual è il modello che, salvaguardando i mercati aperti, non ci ponga in situazioni di difficoltà”, ha detto Scalfarotto. Anche questo sarà, secondo Scalfarotto, un tema oggetto del G20 e la presidenza italiana si concentrerà su tre parole chiave: “Persone, pianeta e prosperità. C’è un tema legato alla sostenibilità dei nostri modelli produttivi; c’è un’unanimità rispetto all’attenzione al pianeta e nel 2021, tra l’altro, l’Italia presiede assieme al Regno Unito anche la Cop26, che è incentrata proprio sul tema dell’ambiente; quindi ci saranno alcuni temi che io credo siano veramente importanti, legati a una visione del futuro che dopo la pandemia dev’essere diverso da com’era”, ha detto il sottosegretario. (segue) (Les)