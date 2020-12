G20: Scalfarotto a “Nova”, sarà un dovere dell’Italia assicurare una grande leadership (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario prende spunto dalle parole dello storico primo ministro britannico, Winston Churchill, quando disse che “non bisogna mai sprecare una buona crisi”. “Tutti i danni che ci sta lasciando il Covid saranno giustificati se questa sarà un’opportunità per reinventare modelli produttivi che appartengono al secolo scorso”, ha detto Scalfarotto. Andando poi sul programma della presidenza, il sottosegretario ha indicato alcuni importanti appuntamenti. “I grandi del Mondo saranno in Italia: i ministri degli Esteri si vedranno a giugno a Matera; poco dopo i ministri dello Sviluppo economico s’incontreranno a Brindisi; e a ottobre ci sarà la riunione dei ministri del Commercio a Sorrento, tutte bellissime città del Mezzogiorno d’Italia. Sarà un G20 che abbraccerà il nostro Paese per intero”. Infine, Scalfarotto lancia un messaggio sugli obiettivi di questa presidenza di turno del G20. “Questo tempo non ci chiede un atteggiamento tattico transazionale, ma piuttosto di fare un passaggio verso un approccio strategico. Bisogna pensare a un mondo nuovo e chi vincerà la grande competizione che si scatenerà quando sarà passato il Covid sarà chi avrà messo sul tavolo una strategia, una visione del mondo; chi si limiterà a fare un esercizio di ‘tick the box’ è destinato a restare le retrovie e l’Italia non se lo può permettere”, ha concluso Scalfarotto. (Les)