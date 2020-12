Puglia: Delli Noci, al via incontri su valorizzazione scalo intermodale Surbo (Le)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri, su iniziativa dell’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il primo incontro del tavolo tecnico sulla valorizzazione dello scalo merci intermodale di Surbo (Lecce). Hanno partecipato all’incontro il presidente dell’Adspmam Ugo Patroni Griffi, i dirigenti di Rfi Trenitalia Roberto Laghezza e Francesco Lugli, Cristian Colaneri e Modestino Roca di FerServizi e Marco Cutaia dell’Agenzia delle Dogane. La posizione strategica rispetto ai porti di Brindisi, Taranto e Bari - di cui potrebbe diventare un hub merci - la collocazione dello scalo all’interno della perimetrazione Zes, oltre all’interesse forte delle associazioni di categoria del territorio hanno reso necessario e opportuno l’avvio di un tavolo di lavoro per definire, a strettissimo giro, gli interventi da attuare. L'annuncio in una nota della Regione: "Numerose le misure al vaglio del tavolo: dalla definizione di un regime doganale di favore, che agevolerebbe la destinazione dei fabbricati già esistenti a deposito doganale e/o magazzino di temporanea custodia, fino alla programmazione di interventi infrastrutturali più significativi per il potenziamento dell’intermodalità ferro/mare/gomma". (segue) (Ren)