Puglia: Delli Noci, al via incontri su valorizzazione scalo intermodale Surbo (Le) (2)

- Ma non è tutto: "L’incontro si è concluso con l’impegno da parte di Rfi titolare dello scalo di produrre una scheda tecnica di dettaglio su consistenza dell’area, relativi fabbricati e delle infrastrutture necessarie a raggiungere in tempi rapidi l’obiettivo. In corso di valutazione anche la possibile integrazione del ferrobonus nazionale (confermato per il prossimo triennio dal recentissimo decreto Mef-Mit) con una misura regionale volta a sostenere la domanda di trasporto su rotaia". L'assessore regionale Delli Noci ha spiegato: "È forte la volontà da parte della Regione di puntare sullo scalo di Surbo per il rilancio del tessuto produttivo del Salento. Perché questo accada, è fondamentale realizzare un Piano di rilancio che renda appetibile l’investimento economico per la gestione dello scalo stesso. Per i prossimi incontri chiederemo la partecipazione e la collaborazione delle associazioni di categoria che hanno sempre manifestato l’interesse al rilancio di quella piattaforma logistica e che possono di certo aiutarci a pensare e mettere in piedi un piano di sviluppo efficace“. (Ren)