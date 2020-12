Covid: Boccia, ho apprezzato scelta di Zaia su spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato la scelta di Zaia, che ha fatto una scelta molto forte, bloccando lo spostamento tra i comuni dalle 14 in poi". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ospite di SkyTg24 nel corso della trasmissione Timeline. I confini comunali del Veneto saranno infatti chiusi dalle 14 dal 19 dicembre al 6 gennaio. Il testo verrà firmato domani sera, secondo quanto annunciato dal presidente del Veneto Luca Zaia, che ha specificato che le attività commerciali non chiuderanno. "Dalle 14 si lavora solo con i cittadini del proprio comune", ha aggiunto il presidente della Regione Veneto. (Rin)