Lombardia: Presidente Fermi, Covid-19 non ha fermato l’attività del Consiglio regionale

- La pandemia e il Covid-19 non hanno fermato l’attività del Consiglio regionale, che nel 2020 ha lavorato senza interruzioni e ha continuato a svolgere regolarmente il proprio lavoro in ambito istituzionale e legislativo al servizio dei cittadini lombardi. La legge n°9 del 4 maggio, che ha messo in campo interventi per la ripresa economica stanziando tre miliardi per lo sviluppo, con priorità alla realizzazione delle opere immediatamente cantierabili e con l’obiettivo di far lavorare e far ripartire le aziende lombarde colpite dall’emergenza legata al Covid-19, è stata sicuramente la legge più significativa approvata quest’anno. Il Consiglio regionale si è confermato anche nel 2020 nel segno della sobrietà e del continuo contenimento dei costi della politica, confermandosi il parlamento regionale che presenta i costi per la politica più bassi d’Italia pari a 2,46 euro pro capite”. Lo ha sottolineato oggi il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi a margine della Sessione di Bilancio, cogliendo l’occasione per fare il punto sull’attività legislativa e istituzionale del parlamento lombardo nel 2020. Tra i provvedimenti legislativi approvati, molti hanno interessato l’ambito sanitario, dalla legge che ha stanziato risorse significative per la sicurezza del personale sanitario e la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale a quella che all’inizio di dicembre ha messo 250 milioni di euro a disposizione del sistema regionale delle Rsa, passando a quella che ha introdotto misure di sostegno per i soggetti affetti da dipendenze patologiche. (segue) (Com)