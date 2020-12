Lombardia: Presidente Fermi, Covid-19 non ha fermato l’attività del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 è stata approvata una legge in più rispetto allo scorso anno (27 quelle approvate a fronte delle 26 del 2019): una produzione legislativa che si è accompagnata a numerose “correzioni” e migliorie apportate al quadro normativo esistente, attraverso complesse leggi di semplificazione e revisione all’insegna del principio che non servono troppe leggi, ma buone leggi. In questo senso, va segnalato anche l’incremento del lavoro di controllo e valutazione, effettuato dall’apposito organismo consiliare istituito dallo Statuto con l’obiettivo di monitorare e verificare l’efficacia delle norme regionali e di renderle sempre più rispondenti alle necessità per cui sono state pensate e predisposte. L’assemblea regionale, che si è riunita 33 volte (una seduta in più rispetto al 2019), ha approvato quest’anno 27 leggi (una in più rispetto allo scorso anno), 11 proposte di atto amministrativo e 17 proposte di nomina. Particolarmente significativa l’attività di indirizzo, con 13 Risoluzioni approvate, 67 mozioni e quasi 400 ordini del giorno, per una attività di indirizzo che è in linea sia con quella del 2019 che con quella del secondo anno della scorsa legislatura. Le Commissioni permanenti nel corso del 2020 si sono riunite 219 volte (233 le sedute dello scorso anno) e le Commissioni speciali e d’inchiesta 96 volte (lo scorso anno 47 volte), a conferma di una attività consiliare nella preparazione delle leggi e dei provvedimenti particolarmente intensa, che ha visto anche l’istituzione di 19 gruppi di lavoro specifici all’interno delle singole Commissioni. Costante si conferma il numero di audizioni e incontri, 218 nel corso di quest’anno per un numero di742 soggetti auditi a fronte dei 729 dello scorso anno, quando le audizioni erano state 220: una dato che conferma l’attenzione e la capacità di ascolto del Consiglio regionale nei confronti del territorio e la volontà di ricercare e concordare iniziative e soluzioni praticabili e condivise. (segue) (Com)