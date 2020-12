Lombardia: Presidente Fermi, Covid-19 non ha fermato l’attività del Consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da fine febbraio tutte le sedute di Commissione si sono svolte sia con modalità in presenza che da remoto. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, composto dal Presidente Alessandro Fermi con i Vice Presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti, i Consiglieri Segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi, ha il compito di organizzare l’attività del Consiglio e delle Commissioni, di sovrintendere alla struttura organizzativa del Consiglio, deliberare la proposta di bilancio del Consiglio, fornire gli indirizzi politico-amministrativi e gli obiettivi al Segretario generale e verificare la rispondenza della gestione e dei risultati conseguiti. Nel corso dell’anno l’Ufficio di Presidenza si è riunito 33 volte per produrre 230 deliberazioni. L’Ufficio di Presidenza ha inoltre firmato due leggi approvate quest’anno dal Consiglio regionale. La prima istituisce il Premio regionale di musica classica “Lombardia è musica”, con l’obiettivo di valorizzare la scelta di aprirsi all’esterno promuovendo diversi appuntamenti musicali durante l’anno, dando spazio a giovani talenti e scuole musicali del territorio. La proposta, partita dal Vice Presidente Borghetti, è nata dall’idea di creare un vero e proprio calendario annuale degli appuntamenti musicali ospitati e organizzati dal Consiglio regionale, sulla falsariga di una vera e propria stagione teatrale. (segue) (Com)