Lombardia: Presidente Fermi, Covid-19 non ha fermato l’attività del Consiglio regionale (5)

- Il 2020 si è aperto con due significative e attese “visite”. L’Aula consiliare di Palazzo Pirelli ha ospitato infatti l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini e la senatrice Liliana Segre. A distanza di sei anni dalla visita del Cardinale Scola, la prima di un capo della Chiesa ambrosiana nell’Aula consiliare, martedì 28 gennaio Monsignor Mario Delpini ha tenuto un discorso ai Consiglieri regionali e visitato la sede del terzo parlamento nazionale. L’incontro con Liliana Segre, accolta in Aula consiliare l’11 febbraio e protagonista di una toccante testimonianza, è nato invece dall’approvazione quasi unanime di una mozione da parte dell’Assemblea regionale, un documento che aveva manifestato stima e solidarietà alla senatrice. Al culmine di una stagione di grandi cambiamenti sociali e politici, nel 1970 i cittadini vennero chiamati alle urne per eleggere i loro rappresentanti regionali nelle giornate del 7 e dell’8 giugno. Era una stagione di grande partecipazione e anche in Lombardia la percentuale dei votanti fu enorme e si attestò oltre il 91 per cento (5.228.211 i voti validi). Il 6 luglio, con una riunione presso la sede provvisoria di Palazzo Isimbardi (Aula del Consiglio provinciale di Milano), si tenne il primo Consiglio regionale che, qualche giorno dopo l’insediamento, elesse il primo Presidente della Regione Lombardia: Piero Bassetti (28 luglio). Ed è stato proprio Piero Bassetti l’”ospite d’onore” in occasione del momento celebrativo che si è tenuto nell’Aula del Consiglio regionale in occasione della seduta del 7 luglio. (segue) (Com)