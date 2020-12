Lombardia: Presidente Fermi, Covid-19 non ha fermato l’attività del Consiglio regionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sottolineare e celebrare l’anniversario, Regione Lombardia e il Consiglio regionale hanno programmato una serie di iniziative, che spaziano da mostre fotografiche e didascaliche tra cui quella realizzata in collaborazione con l’Agenzia ANSA a convegni e pubblicazioni, occasione non solo per ricordare cinquant’anni di storia, ma per stimolare soprattutto una riflessione sul regionalismo e su quanto si sta facendo per un rilancio del progetto dell’autonomia. Nel 2020 ricorrono anche i 60 anni del Grattacielo Pirelli, che dal 16 dicembre sono ricordati con un’anticipazione digitale della mostra che verrà allestita e aperta al pubblico nel corso del 2021. Data posticipata, causa pandemia, rispetto all’anniversario dell’inaugurazione del Pirelli, avvenuta il 4 aprile del 1960 quando l’omonima azienda apriva la sua sede nell’edificio milanese prima di diventare dal 1978 sede e simbolo di Regione Lombardia. Promossa da Regione Lombardia, Giunta e Consiglio, e dalla Fondazione Pirelli, anche grazie al contributo di Pirelli e FNM Group, l’esposizione ripercorre origine e storia del Pirellone attraverso materiali storici originali, fotografie, illustrazioni, filmati di repertorio e testimonianze esclusive di persone che hanno pensato, progettato, realizzato e vissuto il grattacielo lungo il corso della sua vita. (Com)