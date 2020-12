Repubblica Ceca: Covid, altri 37 milioni di euro di aiuti al settore culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo allocherà un altro miliardo di corone (oltre 37 milioni di euro) per assistere il settore artistico e culturale in difficoltà per il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Lubomir Zaoralek. Il programma Covid Kultura è destinato ad aiutare gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore ma le risorse stanziate finora si stanno esaurendo. Delle richieste di sussidio fatte finora, oltre 5 mila, quelle già soddisfatte sono circa 2.600, mentre 200 sono state respinte. (Vap)