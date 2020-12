Legge Bilancio: M5s, articolo 39 su aggregazioni societarie sia riformulato per dar voce al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esame della manovra in commissione Bilancio "sta entrando nel vivo ed è bene ribadire la nostra posizione sul tema delle aggregazioni societarie, disciplinato dall'articolo 39. Avendo la norma un impatto potenziale sulla finanza pubblica è necessaria la massima prudenza, con un coinvolgimento preventivo e sostanziale del Parlamento". Lo dichiarano in una nota i deputati M5s della commissione Finanze. "In particolare - prosegue la nota - abbiamo proposto fin dall'inizio di ridurre la portata della norma, che prevede ad oggi la conversione in crediti di imposta delle Deferred Tax Assets (Dta) detenute dalle società che procedono all'aggregazione. Va evitato in ogni modo un esborso dei contribuenti a favore di società private di grandi dimensioni, ad esempio ponendo un limite di 500 milioni di euro all'utilizzo delle Dta e facendo sì che almeno una delle società coinvolte nell'operazione abbia meno di 50 dipendenti, come previsto dagli emendamenti Zanichelli. Con un emendamento a prima firma Currò, inoltre, proponiamo di estendere il regime dell'articolo 39 anche agli aumenti di capitale di singole società, a dimostrazione che non siamo contrari alla norma in sé, ma alla sua portata specifica che potrebbe favorire chi non ne ha assolutamente bisogno". (Com)