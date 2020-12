Roma 2021: Pedica (Pd), per decidere un candidato sindaco servono le primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta parlarsi addosso o organizzare tavoli e caminetti per decidere un candidato sindaco, servono le primarie". È quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Nel Pd c'è bisogno di avere più operai e meno generali – sostiene Pedica -. La missione di chi sta al vertice non deve essere quella di organizzare riunioni a porte chiuse per trovare un candidato sindaco. La priorità è recuperare il popolo del non voto. Basta parlare di coalizioni fatte da partitini a volte nati solo per ricattare. A Roma, come in Italia, non si possono ignorare tutti i delusi, gli arrabbiati, le associazioni, i comitati di quartiere che hanno fatto e fanno sempre riferimento alla sinistra, per poi utilizzarli durante le elezioni. Il partito del non voto non chiede posti, non chiede potere, chiede persone serie in Campidoglio. Chiede dignità e tutele. Parlare con i partitini serve per portare a casa un bel risultato? Anche No". (Com)