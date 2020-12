Covid: Boccia, a Natale opportuno restringere di più, valuteremo se fino al 3 o al 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per queste festività di Natale "penso sia più opportuno restringere il più possibile. Le decisioni che prenderemo saranno a tutela di tutti e non per una parte politica". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a SkyTg24. "Ci saranno più restrizioni dalla vigilia di Natale fino all'Epifania. Vediamo se fino al 3 o al 6 gennaio", ha aggiunto. "Se per le feste qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti si sbaglia di grosso", ha poi aggiunto.(Rin)