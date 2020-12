Lombardia: incrementati di 416mila euro fondi per il bando per lo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati incrementati di altri 416 mila euro i fondi per il bando 'È di nuovo sport'. Ulteriori risorse destinate a sostenere associazioni (Asd), società (Ssd), comitati, delegazioni regionali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro per il blocco delle attività durante l'emergenza sanitaria. Lo stanziamento totale del bando sale così a un totale di 4,2 milioni di euro (1 milione a carico di Fondazione Cariplo). Una misura di un aiuto concreto alle società sportive lombarde. Nell'edizione 2020 sono state comprese sia le spese ordinarie sostenute dalle società sportive sia quelle legate all'emergenza sanitaria. Il contributo assegnato è pari al massimo al 70 per cento delle spese ammissibili e va da un minimo di 6.000 a un massimo di 10.000 euro. Il rifinanziamento della graduatoria ha permesso di sostenere con i fondi regionali 63 nuove società sportive. Il provvedimento nel suo complesso intende, inoltre, valorizzare associazioni e società sportive dilettantistiche quale parte integrante e fondamentale della comunità, grazie al valore formativo-educativo dell'attività motoria, in special modo per bambini e giovani, e per la capacità di promuovere stili di vita sani e attivi e di contrastare i comportamenti devianti. Il bando punta a salvaguardare il diritto allo sport per tutti, tutelando la rappresentatività di tutte le discipline sportive e la capillare presenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche sul territorio lombardo. (segue) (Com)