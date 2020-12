Lombardia: incrementati di 416mila euro fondi per il bando per lo sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In pochi mesi - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani - abbiamo finanziato in totale 661 società con un aiuto più mirato e capillare possibile. Quando abbiamo pensato il bando 2020 abbiamo voluto fortemente sostenere il sistema sportivo di base lombardo, la cui operatività è stata ed è ancora duramente colpita dalla emergenza sanitaria Covid-19. Un obiettivo raggiunto grazie anche alla forte sinergia con Fondazione Cariplo, che ringrazio per aver immediatamente accolto la proposta di fare un'iniziativa 'a quattro mani' in favore dello sport, stanziando un milione di euro". "Senza dubbio - ha aggiunto l'assessore lombardo - il mondo sportivo sta attraversando un momento storico molto complicato. Con questa misura diamo un aiuto iniziale concreto alle società sportive. Siamo la regione più sportiva d'Europa e vogliamo tornare a essere il centro del mondo sportivo italiano". "Il nostro impegno quotidiano - ha concluso Cambiaghi - è trovare soluzioni da sottoporre anche al ministero competente: ascoltando tutti gli attori dello sport, per risollevare non solo economicamente ma anche 'moralmente' un settore importante per la salute pubblica e la collettività". (Com)