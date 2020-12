Speciale scuola: Orlando (Pd), durante le feste natalizie non possiamo correre rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, intervenendo al Tg4 sulle possibili restrizioni anti Covid-19 durante le festività natalizie, ha osservato: "Noi siamo per scegliere quello che crediamo sia il male minore, non siamo per la linea durissima. Se vogliamo rimandare i ragazzi a scuola il 7 gennaio - ha continuato il parlamentare - non possiamo correre rischi e magari dobbiamo rallentare durante le feste". (Rin)