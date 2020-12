© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ho scritto una lunga lettera a Babbo Natale" perché "sogno che la pandemia finisca il prima possibile e io possa tornare nelle scuole, in mezzo ai miei studenti e studentesse". Ha risposto così alla domanda di una bambina la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in occasione dell'evento in video collegamento "Natale digitale" organizzato dal ministero.