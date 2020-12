Russia-Libia: Putin, connazionali liberati grazie a partner nei Paesi arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio dei cittadini russi Maksim Shugalej e Samer Sueifan in Libia è stato reso possibile grazie all'interazione con "amici" nei Paesi arabi. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della conferenza di fine anno. "Lo abbiamo fatto, tra l'altro, grazie alla collaborazione con alcuni nostri amici nei paesi arabi, che ci hanno aiutato", ha dichiarato il capo di Stato. Shugalej e Sueifan sono stati arrestati in Libia nel maggio 2019, con l'accusa di voler influenzare le elezioni. Nel corso della stessa conferenza il presidente russo ha precisato che il governatore della Cecenia, Ramzan Kadyrov, svolge lo stesso ruolo nello sviluppo delle relazioni con il mondo arabo di tutti gli altri leader delle regioni della Federazione Russa. "Per quanto riguarda il mondo arabo, il mondo islamico, abbiamo rapporti tradizionali con queste organizzazioni e Paesi", ha dichiarato Putin.(Rum)