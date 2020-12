Libia: i pescatori liberati rientreranno a Mazara del Vallo a bordo dell'Antartide e del Medinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 18 pescatori di Mazara del Vallo (otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi) liberati oggi dalle autorità della Libia orientale, a seguito della missione “lampo” del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, stanno predisponendo il rientro in Italia con i loro pescherecci: l’Antartide e il Medinea. E’ quanto ha appreso “Agenzia Nova” da fonti della capitaneria di porto di Mazara.In un primo momento si era diffusa la notizia di un loro rientro in Italia con un volo "ad hoc", ma tale informazione si è rivelata priva di fondamento. I 18 marittimi, invece, torneranno a casa a bordo dei loro pescherecci sequestrati la notte tra il primo e il due settembre scorso dalle forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Al momento, secondo quanto appreso da "Nova", i pescatori sono ancora nel porto di Bengasi, il capoluogo della Cirenaica, la regione della Libia orientale sotto il controllo di Haftar, in attesa di iniziare la traversata verso le coste italiane.Nella base aerea di Rajma, quartier generale dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) situato poco fuori Bengasi, il capoluogo della Cirenaica, si è tenuto un faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Conte e il generale Khalifa Haftar. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" da fonti di Bengasi, all'incontro era presente per la parte libica anche il capo di Stato maggiore dell'Lna, Abdel Razzaq al Nadori. Il premier italiano, accompagnato dal ministro Di Maio è volato in Libia per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo, sequestrati la notte tra l'uno e il due settembre dalle forze del generale Haftar."Non vedo l’ora di abbracciare mio marito. Attendevo questa notizia, questo momento da 108 giorni" ha detto parlando con i cronisti in piazza Montecitorio, a Roma, Cristina Amabilino, la moglie di uno dei pescatori. "Ci sono voluti 108 giorni e ce l’abbiamo fatta, liberi prima di Natale. Questo è il regalo di Natale più bello. Non vediamo l’ora che tornino a casa, per noi già oggi è Natale", ha proseguito uno dei tre figli. La signora Amabilino, per settimane, insieme ai familiari degli altri pescatori sequestrati aveva preso parte ad un presidio, sempre di fronte alla Camera.(Bel)