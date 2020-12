Covid: Boccia, ci sarà anagrafe vaccinati, no patente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il piano vaccinale anti-Covid "ci sarà un’anagrafe, come vale per tutte le altre vaccinazioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ospite di SkyTg24. "Non parliamo di patenti sanitarie", ha aggiunto. "Bisognerà però fare una riflessione sulla necessità che tutti si vaccinino, e chi non lo fa si dovrà assumere una responsabilità verso le altre persone", ha spiegato Boccia.(Rin)