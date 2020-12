Slovacchia: ex ministro Ziga accusato di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Slovacchia avrebbe messo sotto accusa il deputato ed ex ministro dell'Economia Peter Ziga di corruzione. Lo ha riportato per primo il portale "Aktuality" e la notizia è stata poi confermata dalle forze dell'ordine. Ziga, che rischia da due a cinque anni di reclusione, respinge le accuse e al momento, in qualità di deputato, non può essere sottoposto a custodia cautelare senza l'autorizzazione del Parlamento. Il nome di Ziga è emerso nelle testimonianze di alcuni ex membri della polizia arrestati di recente nell'operazione "Purgatorio", compiuta dall'Agenzia criminale nazionale (Naka). In un caso separato, l'imprenditore Norbert Bodor, attualmente in custodia cautelare e accusato di corruzione e associazione a delinquere, ha affermato di aver pagato 50 mila euro per evitare un'indagine a carico di un nipote dell'ex ministro. Ziga è uno dei deputati che hanno abbandonato il partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) per seguire l'ex premier Peter Pellegrini in un nuovo partito, Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd). (Vap)