Covid: M5s, pronti per appuntamento prime vaccinazioni il 27 dicembre

- “Fra 10 giorni partiranno le prime vaccinazioni in tutta Europa. Un traguardo importante, che ha visto il nostro governo impegnato in prima linea affinché ci fosse un comune avvio delle vaccinazioni in Europa. E così sarà". Lo dichiarano i deputati e le deputate del Movimento della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. "Dopo un anno così drammatico e difficile per tutti quanti, adesso finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel. Il piano vaccini dell’Italia è stato approvato e saranno 294 i punti in tutta Italia per la somministrazione delle prime dosi di vaccino della Pfizer. Si inizierà dando la massima priorità alle categorie più esposte, come gli operatori sanitari e socio sanitari, i residenti e il personale delle Rsa e le persone di età avanzata e quindi più a rischio, dopodiché si procederà con la campagna vaccinale per tutti gli altri”. I deputati M5s sottolineano che "è già attivo il bando per il personale da impiegare per le vaccinazioni, ed è rivolto ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali, infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali, ma anche medici, infermieri e assistenti sanitari in pensione. Tutte le regioni hanno avviato specifiche indagini al fine di individuare il tasso di adesione del bacino potenziale dei soggetti da vaccinare e ora si stanno preparando per la somministrazione nei territori. In attesa dell’ultimo via libera di Ema e Aifa, il nostro Paese è già pronto per l’appuntamento del 27 dicembre e auspichiamo una vasta adesione da parte dei cittadini, per uscire insieme da questa emergenza”. (Com)