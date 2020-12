Speciale scuola: Gelmini (FI), deve riaprire ma governo non ha fatto nulla su Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scuole devono riaprire, ma i mesi nei quali gli istituti superiori sono rimasti chiusi andavano impiegati per sistemare l'annosa questione dei trasporti. Invece in queste settimane non è stato fatto nulla, e oggi si mette in discussione il ritorno in classe il 7 di gennaio. Un grande, ennesimo, errore da parte del governo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Start", su SkyTg24. "La scuola è fondamentale, c'è già stato un ritardo educativo molto forte durante questa pandemia, anche a causa di una didattica a distanza non accessibile a tutti gli studenti. L'esecutivo -ha aggiunto - ha il dovere di attrezzare il trasporto pubblico locale, le metro, i tram, gli autobus, ma ci sembra di rivedere lo stesso film di quest'estate. Anche in questo caso le famiglie avrebbero il diritto di conoscere cosa accadrà dopo il periodo festivo, basta con i disagi sulle spalle dei nostri ragazzi e dei genitori". (Rin)