Speciale scuola: Nigeria, Boko Haram "potrebbe aver addestrato" scolari rapiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini armati che la scorsa settimana hanno rapito più di 300 ragazzi in una scuola nello Stato di Katsina, nel nord-ovest della Nigeria, potrebbero aver ricevuto aiuto da Boko Haram. Lo ha detto alla “Bbc” il governatore dello Stato, Aminu Bello Masari, il quale ha al tempo stesso ribadito l'opinione delle autorità secondo cui l'attacco è stato effettuato da banditi locali. “Non si può dire con precisione che non ci sia affatto Boko Haram, ma coloro che (hanno effettuato l'attacco) non sono Boko Haram, non ci risulta che siano membri di Boko Haram. Forse (Boko Haram) ha aiutato attraverso l'addestramento o qualche altro mezzo di assistenza i banditi locali, ma tutti i nomi che abbiamo finora in nostro possesso sono nomi dei banditi locali”, ha detto il governatore, aggiungendo che le forze di sicurezza hanno preso contatto con i rapitori e hanno un'idea di dove si trovino. La dichiarazione arriva dopo che il gruppo militante islamista ha rivendicato la responsabilità del rapimento. In un messaggio audio di 4 minuti rilanciato da media affiliati jihadisti, il leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, sostiene che l'attentato è stato sferrato contro l'istruzione occidentale. "Sono Abubakar Shekau e i nostri fratelli sono dietro al rapimento nel Katsina", ha dichiarato il leader, già responsabile nel 2014 del rapimento di 276 ragazze delle scuole superiori a Chibok, nello Stato nordorientale di Borno. Secondo gli analisti, la conferma della responsabilità di Boko Haram in questo rapimento è un segnale preoccupante e segna l'estensione dell'influenza del gruppo jihadista nella regione. A luglio, il gruppo islamista ha affermato in un video di aver esteso la sua influenza al nordovest del Paese. (Res)