Speciale scuola: al via quarta edizione del contest “The Schools Challenge” promosso da Jp Morgan e Ja Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via la quarta edizione italiana di “The Schools Challenge”, contest internazionale rivolto alle scuole superiori, realizzato da Jp Morgan e sviluppato in Italia con Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, in collaborazione con Luiss Hub e con il patrocinio del comune di Milano. Il Covid - si legge in una nota - ha dimostrato che l’istruzione è una priorità. Una comunità per crescere ha bisogno di educazione e lavoro. L’abbandono scolastico è un problema crescente, che colpisce il Paese da nord a sud. I dati di Eurostat per il 2019 mostrano che la percentuale di giovani europei tra 18 e 24 anni che ha lasciato gli studi prima di diplomarsi è stata del 10,2 per cento, ma la percentuale italiana è del 13,5 per cento. Inoltre, i dati Istat del 2019 sulle prove Invalsi mostrano che il 34,4 per cento degli studenti italiani che frequentano il terzo anno della scuola media “non raggiunge un livello sufficiente di competenza alfabetica”, non riescono cioè a decodificare testi semplici e con informazioni esplicite relative all’oggetto trattato, e per la matematica il dato è del 40,1 per cento. E la povertà educativa è direttamente correlata a quella finanziaria, due elementi che si alimentano reciprocamente. Per combattere questa tendenza e per aiutare i giovani di domani a formarsi e a comprendere il valore del denaro e della sostenibilità economica prende il via la quarta edizione italiana di “The Schools Challenge”. (Com)