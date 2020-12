Libia: moglie pescatore, non vedo l’ora di abbracciare mio marito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vedo l’ora di abbracciare mio marito. Attendevo questa notizia, questo momento da 108 giorni". Lo ha detto parlando con i cronisti in piazza Montecitorio, a Roma, Cristina Amabilino, la moglie di uno dei pescatori italiani liberati in Libia. "Ci sono voluti 108 giorni e ce l’abbiamo fatta, liberi prima di Natale. Questo è il regalo di Natale più bello. Non vediamo l’ora che tornino a casa, per noi già oggi è Natale", ha proseguito uno dei tre figli. La signora Amabilino, per settimane, insieme ai familiari degli altri pescatori sequestrati aveva preso parte ad un presidio, sempre di fronte alla Camera. (Rin)