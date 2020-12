Energia: Spagna, Enel Green Power e Endesa indagate per presunto abuso posizione dominante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza spagnola (Cnmc) ha avviato un'indagine nei confronti di Enel Green Power e della sua controllata spagnola Endesa per presunto abuso di posizione dominante nel mercato dell'accesso e trasmissione alla rete elettrica. Questo avrebbe generato comportamenti "anti-concorrenziali". Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la Cnmc ha avviato questa procedura dopo essere venuta a conoscenza di diverse controversie in materia di accesso alla rete. Enel Green Power avrebbe utilizzando, in particolare, il suo status di interlocutore unico dei nodi (Iun) e di elaboratore unico delle richieste congiunte e coordinate di accesso e connessione alla rete di trasmissione presso tali nodi della Rete elettrica di Spagna (società statale di infrastrutture energetiche), favorendo le società del suo stesso gruppo imprenditoriale. Tutto ciò è andato a scapito e a scapito delle società di produzione terze che condividono un punto di connessione alla rete di trasmissione e che non hanno ottenuto l'accesso ad essa, in conseguenza di tale presunta condotta discriminatoria. (Spm)