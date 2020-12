Libia: Catalfo, grazie a Conte, Di Maio e intelligence giorno felice per tutta l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al costante e delicato lavoro del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dei nostri servizi di intelligence e della nostra diplomazia, i 18 pescatori italiani sequestrati in Libia sono stati liberati e potranno riabbracciare i propri cari. Oggi è un giorno felice per la comunità di Mazara del Vallo, per la Sicilia e per tutta l’Italia". Lo scrive su Twitter la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. (Rin)