Roma: pretende di consumare rapporto sessuale gratuito e aggredisce prostituta, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggredisce una prostituta e altre due persone, dopo aver preteso di consumare un rapporto sessuale "extra" gratuito. E' successo a Roma, in via Nocera Umbra, dove i carabinieri hanno arrestato un romano di 33 anni. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva fissato un appuntamento tramite un sito di incontri con la donna, una cittadina romena di 30 anni, che si prostituisce in un appartamento di via Nocera Umbra. Quando si è presentato in casa e, dopo aver sniffato una dose di cocaina in sua presenza, ha "consumato" pagando il corrispettivo pattuito. Alla richiesta di un "extra", senza pagare, la ragazza ha gentilmente declinato e, vedendo lo strano cliente ancora un po’ troppo su di giri, lo ha invitato a lasciare l’appartamento. Per tutta risposta l’uomo ha iniziato a molestare la donna che ha urlato, attirando l’attenzione di una connazionale e di un altro ragazzo, presenti nell’appartamento, con i quali ha ingaggiato una violenta colluttazione. Ad avere la peggio è stata l’altra ragazza romena che, colpita in pieno volto da un pugno, ha riportato la frattura del setto nasale. La zuffa si è spostata poi in strada dove, nel frattempo, sono sopraggiunti i carabinieri della stazione Roma San Giovanni, allertati da una chiamata giunta al "112", che hanno immediatamente bloccato l'uomo e attivato i soccorsi per i feriti. L’uomo è stato arrestato e siccome è stato trovato in possesso di un coltellino e di una modica quantità di marijuana, è stato segnalato all’ufficio territoriale del governo in qualità di assuntore di droghe. Dovrà rispondere dunque di tentata violenza sessuale, lesioni personali, porto di oggetti atti ad offendere.(Rer)