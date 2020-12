© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appreso con grande soddisfazione dal presidente del Consiglio la notizia della liberazione dei nostri pescatori trattenuti in Libia ed esprime apprezzamento nei confronti del ministero degli Esteri e dei nostri Servizi di informazione e sicurezza per l’impegno profuso per conseguire questo esito positivo. E' quanto si legge in una nota del Quirinale. (Rin)