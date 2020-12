Regeni: Ue, a fianco autorità italiane e famiglia, chiesto a Egitto di collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dà il suo pieno sostegno alle autorità italiane e alla famiglia del ricercatore friulano Giulio Regeni nella ricerca della verità riguardo alla sua morte e ha chiesto all'Egitto di collaborare per chiarire le circostanze di quanto avvenne tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Nabila Massrali. "L'Ue continua a seguire da vicino il caso" e "lo abbiamo sollevato nei nostri incontri bilaterali e nei nostri contatti" con l'Egitto, "chiedendo alle autorità egiziane di collaborare pienamente con quelle italiane per chiarire le circostanze della morte di Regeni", ha detto. "Questo caso ha importanza per tutta l'Ue, non solo per uno Stato membro", ha aggiunto. "Le autorità italiane hanno il nostro pieno sostegno e, come abbiamo detto fin dall'inizio, l'Ue è vicina alla famiglia Regeni nell'aiutare a cercare la verità", ha proseguito. Per quanto riguarda eventuali sanzioni verso l'Egitto, "sta al Consiglio decidere, come per ogni regime di sanzioni" e "non sono a conoscenza di discussioni tra l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza e il ministro italiano degli Affari esteri", ha aggiunto. (Beb)