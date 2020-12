Colombia: Senato approva parità di genere in liste elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Colombia ha approvato la parità di genere nel codice elettorale, che prevede che le liste per il Congresso, dipartimenti e municipi siano composte per il 50 per cento da donne e per il 50 per cento da uomini. La misura è stata approvata con 90 voti a favore e uno contro. La lista che non rispetta il requisito verrà depennata. La misura è già stata approvata alla Camera. Attualmente la presenza femminile richiesta nelle liste è ferma al 30 per cento.(Mec)