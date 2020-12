Speciale difesa: Russia, nel 2021 Forze armate riceveranno dieci nuovi elicotteri Mi-8AMTSh-VN

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi dieci nuovi elicotteri da trasporto e da combattimento russi Mi-8AMTSh-VN (variante dell'Mi-8, codice Nato Hip) saranno forniti in dotazione alle forze armate nel 2021. Lo ha annunciato il vice ministro della Difesa russo, Aleksej Krivoruchko, in seguito a una visita all'impianto aeronautico di Ulan-Ude. I velivoli saranno destinati alle brigate delle forze aviotrasportate. Krivoruchko ha precisato che il ministero della Difesa ha in programma "un'ulteriore conclusione di contratti" per il Mi-8AMTSh-VN. (Rum)