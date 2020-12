Speciale difesa: Spagna-Italia, ambasciatore Guariglia visita fregata Martinengo della Marina in sosta a Rota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha effettuato una visita a bordo della fregata Martinengo della Marina militare, in occasione della sua sosta nel porto di Rota, in Andalusia, dopo una permanenza di quasi tre mesi nel Golfo di Guinea dove è stata impegnata impegnata in una missione antipirateria. Accompagnato dall'addetto alla Difesa, il capitano di vascello Simone Malvagna, l'ambasciatore ha espresso al comandante della nave, il capitano di fregata Daniele Guerrieri, e a tutto l'equipaggio, l'orgoglio dell'Italia per gli eccellenti risultati conseguiti nel corso dell'attività antipirateria in un'area strategica per le linee di traffico marittimo di interesse nazionale ed internazionale. A margine della visita a bordo, Guariglia ha avuto un incontro di cortesia con il comandante in capo della flotta spagnola, l'ammiraglio Antonio Martorell Lacave, con il quale ha discusso la possibilità di promuovere nuove forme di collaborazioni tra le Marine militari di Italia e Spagna. Successivamente, si è recato presso il quartier generale dell'operazione Ue "Atalanta" contro la pirateria nelle acque del Corno d'Africa, dove ha incontrato il comandante, il generale Antonio Planells Palau, ed il contingente italiano che opera nel comando dell'operazione. (Spm)