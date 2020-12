Speciale difesa: Algeria, comandante Aeronautica militare in visita a Tindouf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’Aeronautica militare dell’Algeria, generale Ammar Amri, ha effettuato la sua seconda visita nella terza regione militare, zona che registra forti tensioni dopo che il Fronte Polisario ha minacciato azioni armate, in reazione all’intervento del Marocco nella regione di Guerguerat. Secondo il quotidiano “L’Expression”, questa seconda visita ispettiva e di lavoro ha avuto luogo a Tindouf, nella stessa regione in cui si trova il campo profughi saharawi; scopo del viaggio è fornire eventuali direttive riguardo ai pericoli che minacciano le frontiere del Paese. L’esercito algerino si dice pronto a far fronte a tutti i rischi provenienti da oltre il confine, e sono state adottate tutte le disposizioni necessarie. Il generale presiederà una riunione con gli alti quadri della base locale per discutere la situazione. La riunione, prosegue il quotidiano, è stata valutata con anticipo dalle forze di sicurezza, che hanno lanciato un piano di prevenzione e una strategia di difesa, attacco e contrattacco per far fronte alla minima minaccia. Le forze dispiegate nell’area sono pronte a intervenire, e qualora la situazione dovesse aggravarsi avrebbero soltanto bisogno di un via libera. Le truppe sono dispiegate lungo i confini, e i militari sono equipaggiati con tutto il materiale necessario, dopo che il dispositivo di sicurezza locale è stato fortemente rinforzato. (Ala)