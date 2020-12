Speciale difesa: Slovacchia, cooperazione politico-militare con Berlino è cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione politico-militare tra Slovacchia e Germania è eccellente. E' la valutazione del ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, che ha parlato in videoconferenza con l'omologa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer. Secondo quanto dichiarato all'agenzia di stampa "Tasr" dalla portavoce del ministero slovacco Martina Koval Kakascikova, i due hanno discusso di priorità per i settori della difesa e della sicurezza, di questioni di cooperazione bilaterale e multilaterale in seno all'Unione europea e alla Nato, di lotta alle minacce ibride e della presidenza di turno tedesca dell'Ue. "Credo che una partnership forte e una fiducia reciproca siano in grado di contribuire a un ancor maggiore soddisfazione degli obiettivi di difesa e sicurezza", ha dichiarato Nad. Risultati concreti della cooperazione slovacco-tedesca sono a suo avviso evidenti dalla collaborazione tra le rispettive accademie delle forze armate e nello svolgimento delle missioni militari all'estero. Kramp-Karrenbauer ha espresso soddisfazione per il contributo slovacco all'operazione Sophia. Nad ha informato l'omologa tedesca anche a proposito del piano strategico per la difesa approvato dal governo di Bratislava e del progresso che la Slovacchia sta facendo in termini di modernizzazione dell'esercito. (Vap)