Speciale difesa: Cavusoglu, sanzioni Usa attacco a diritti sovrani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni “unilaterali” imposte dagli Stati Uniti attaccano i diritti sovrani della Turchia e di altri paesi. Lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente “24 Tv” il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. Secondo il ministro, le relazioni fra i due paesi potrebbero normalizzarsi se gli Usa soddisfassero le aspettative della Turchia. La decisione di imporre sanzioni, ha proseguito Cavusoglu, è “un passo sbagliato”, sia legalmente sia politicamente. Le sanzioni, imposte da Washington per l’acquisto dalla Russia di sistemi di difesa S-400, sono state condannate come “sfacciato attacco alla sovranità turca” anche dal presidente, Recep Tayyip Erdogan. (Tua)