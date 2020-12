Speciale difesa: commissaria tedesca Hoegl, droni da guerra sono necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scontro nel Partito socialdemocratico tedesco (SpD) sull'acquisto per le Forze armate della Germania (Bundeswehr) dei droni da guerra Heron Tp, realizzati dalle Industrie aerospaziali israeliane (Iai). Mentre la corrente realista della SpD spinge per l'operazione, la dirigenza di sinistra e l'ala pacifista si sono opposte, bloccando l'acquisizione almeno fino alla fine della legislatura a settembre del 2021. Sulla questione è intervenuta la commissaria del Bundestag per la Difesa, la socialdemocratica Eva Hoegl. “La mia posizione è immutata, ritengo necessario armare i droni”, ha dichiarato Hoegl. L'obiettivo è fornire protezione ai militari della Bundeswehr durante le operazioni all'estero. Secondo Hoegl, l'acquisto degli Heron Tp deve quindi essere deciso durante la legislatura in corso, perché “i tempi sono maturi”. La commissaria del Bundestag per la Difesa ha sottolineato: “La mi prospettiva è quella dei militari”. I droni armati aumenterebbero la sicurezza del personale Bundeswehr e permetterebbero una maggiore flessibilità nella risposta alle minacce. (Geb)