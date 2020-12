Milano: Bolognini (Lega), da Sala silenzio assordante su problemi veri della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini, in una nota critica il sindaco Giuseppe Sala per non aver commentato le lunghe code davanti a Pane Quotidiano e l'aggressione di ieri alla metro Duomo di tre operatori Atm. "In questi giorni due immagini sconvolgenti della vita di Milano hanno fatto parlare tutto il paese: la coda di migliaia di persone al Pane Quotidiano, in attesa di ricevere un pacco alimentare e le teste insanguinate di tre operatori Atm e di un agente di polizia assaliti in metropolitana, sempre più spesso luogo di violenze e aggressioni", osserva Bolognini. "Non una parola, né un commento su questi fatti da parte del sindaco Sala che, per tutta risposta, oggi pubblica gioioso sulla sua pagina Instagram la foto di un tram a Milano. Per lui – conclude il commissario –, evidentemente, i problemi veri della città non esistono". (com)