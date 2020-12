Roma: assessora Patrimonio, stiamo per restituire parco della Cellulosa alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma si arricchisce di nuovo verde pubblico: stiamo per restituire il monumento naturale Parco della Cellulosa alla città. L'Assemblea capitolina ha approvato ieri, all'unanimità, la delibera di proposta di acquisizione al patrimonio di Roma Capitale di questa area di 14 ettari di rilevante interesse naturalistico e ambientale nel Municipio XIII, delibera che ho seguito sia da presidente della commissione Patrimonio che in qualità di assessore", lo scrive su Facebook l'assessora al Patrimonio e Politiche Abitative, Valentina Vivarelli. "Un 'monumento verde' prima appartenente all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (Encc), patrimonio naturalistico che salviamo per sempre dalla speculazione e che rendiamo disponibile come nuovo parco pubblico attrezzato e accessibile a tutti. Questo è un atto che i cittadini attendevano da tempo. Con loro e con i volontari dei comitati che si sono battuti in questi anni per la salvaguardia e la tutela dell'area - spiega - avevamo preso un preciso impegno: quello di sbloccare una situazione che si trascinava da tempo e negava di fatto ai tanti abitanti del popoloso quartiere Casalotti di poter fruire liberamente di questo importante polmone verde. Un impegno mantenuto grazie alla proficua sinergia tra assessorato al Patrimonio, assessore alle Politiche del Verde Laura Fiorini, presidenti delle commissioni Patrimonio e Ambiente, Francesco Ardu e Daniele Diaco, all'aula Giulio Cesare che ha votato all' unanimità l'atto e al Municipio XIII. Un nuovo parco pubblico che dovrà essere sicuro e accessibile: nella delibera, infatti, insieme all'acquisizione abbiamo previsto fondi anche per altre attività per rendere fruibile nel più breve tempo possibile il parco della Cellulosa. I cittadini che si sono impegnati in questi anni nella difesa e la cura del Parco saranno chiamati a dare il loro contributo attraverso un percorso partecipativo", conclude. (Rer)