Omicidio Cerciello Rega: madre di Elder, Finnegan sarebbe dovuto partire prima dell'omicidio

- Per due circostanze diverse, Finnegan Lee Elder, la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, non sarebbe dovuto essere a Roma e, quindi, non avrebbe dovuto incontrare il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Le due circostanze sono state ricostruite in aula dalla madre Leah Lynn Elder chiamata deporre dalla difesa del figlio, imputato, insieme a Gabriel Natale Hjorth, per l'omicidio del militare. La prima circostanza è che nel suo viaggio in Europa il ragazzo sarebbe dovuto andare in "Germania e poi in Spagna prima di far ritorno in America - ha detto la donna - le prenotazioni le ho fatte tutte io e il passaggio in Italia non era prevista. Durante la vacanza ha incontrato un amico che lo ha invitato a seguirlo a Roma". La seconda circostanza è legata al periodo trascorso a Roma. "Prenotai per lui una sola notte all'hotel Le Meridien - ha detto la donna - che avrebbe dovuto lasciare la mattina del 25 luglio. Roma però gli è piaciuta e per questo decise di rimanere un'altra notte". (Rer)