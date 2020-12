Veneto: Zaia chiude i confini comunali, stretta dalle 14 del 19 dicembre fino al 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini comunali del Veneto saranno chiusi dalle 14 dal 19 dicembre al 6 gennaio: il testo verrà firmato domani sera. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa. Zaia ha poi affermato che le attività commerciali non chiuderanno. "Dalle 14 si lavora solo con i cittadini del proprio comune", ha aggiunto il presidente della Regione Veneto.Nella discussione tra le forze governative sulle misure anti-Covid da adottare a Natale sembra prevalere l'orientamento generale di una stretta nelle giornate festive e prefestive, in coincidenza con Natale, Capodanno ed Epifania, e non quindi una chiusura continuata fino al 6 gennaio. Quest'ultima è stata una delle richieste avanzate dall'ala rigorista, Partito democratico e Liberi e uguali in testa. Parlando ieri sera al programma "Accordi e disaccordi" sul "Nove", il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha osservato: "C'è stata una ulteriore interlocuzione con gli esperti che ci hanno consigliato qualche misura aggiuntiva. Dobbiamo scongiurare una terza ondata". Sempre in riferimento al confronto con gli esperti del comitato tecnico scientifico (Cts) il premier ha puntualizzato che "non c’è la certezza, ma la probabilità di una terza ondata".Sulla decisione del governo pesa anche la posizione di Italia Viva (Iv). Il partito di Matteo Renzi non ha preso parte ai colloqui per la verifica di governo, dato che la ministra Teresa Bellanova, titolare dell'Agricoltura, era impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori. Sulla questione delle nuove restrizioni, però, fonti di Iv fanno sapere che la posizione del partito "è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi. Sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purché si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare". Poco prima dell'incontro con Conte - fissato per questa sera - Renzi ha inviato una lettera al premier. "Non dobbiamo colpevolizzare i cittadini che hanno seguito con disciplina le indicazioni del Governo ma dobbiamo riflettere su che cosa non ha funzionato, a cominciare dal difficile rapporto Stato Regioni - scrive -. Abbiamo sostenuto le Tue misure, anche quando non le condividevamo, perché in una fase terribile di emergenza non ci si può dividere".(Rin)