Libia: Licheri (M5s), liberazione pescatori frutto lavoro di esemplare discrezione e risolutezza

- La liberazione dei nostri pescatori "dimostra, al di là di ogni inopportuna polemica di parte, che questo governo, dalla presidenza del Consiglio alla Farnesina agli apparati di intelligence, ha saputo lavorare con esemplare discrezione e risolutezza". Lo sottolinea in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Ettore Licheri. "La situazione era pericolosamente delicata. Un plauso va dunque a tutti gli attori coinvolti in questo sforzo diplomatico che rende l’Italia un Paese ancora più forte e autorevole in campo internazionale. Il sorriso delle madri e delle moglie dei nostri pescatori sia un regalo di sereno Natale a tutti i lavoratori italiani", conclude.(Com)