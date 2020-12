Brexit: Parlamento Ue, pronti a plenaria straordinaria con accordo entro 20 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo è pronta a organizzare una sessione plenaria straordinaria verso la fine di dicembre, nel caso in cui si raggiunga un accordo tra Unione europea e Regno Unito sulla Brexit entro la mezzanotte di domenica 20 dicembre. E' quanto si legge nella dichiarazione della conferenza dei presidenti rilasciata dopo aver incontrato oggi il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier. La conferenza dei presidenti, composta dal presidente dell'Eurocamera e dai capi dei gruppi politici, prende atto che sono in corso negoziati con il Regno Unito sulle future relazioni e accoglie con favore gli sforzi compiuti per evitare uno scenario senza accordo e l'enorme impatto negativo che avrebbe sui cittadini e sulle imprese. Sottolinea il suo desiderio di evitare gli impatti dirompenti di un possibile esito senza accordo e rileva in questo contesto il rifiuto del governo del Regno Unito di considerare anche la proroga del periodo di transizione. Accoglie con favore le quattro misure di emergenza mirate e limitate nel tempo che saranno votate domani in plenaria. (segue) (Beb)