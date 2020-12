Brexit: Parlamento Ue, pronti a plenaria straordinaria con accordo entro 20 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza ricorda gli orientamenti politici della Commissione europea che affermano che "la Commissione proporrà sempre che l'applicazione provvisoria degli accordi commerciali avvenga solo dopo che il Parlamento europeo avrà dato il suo consenso" . Sottolinea la natura eccezionale di questi negoziati e che non può in alcun modo essere considerato un precedente per futuri accordi commerciali, in cui deve essere pienamente garantito il formato abituale di cooperazione e accesso alle informazioni, compresa la condivisione su vasta scala di tutti i testi negoziali, un dialogo regolare e tempo sufficiente per il controllo formale del Parlamento europeo e il dibattito sugli accordi. La conferenza è grata per il lavoro dedicato e professionale del capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, e della task force del Regno Unito, che stanno lavorando instancabilmente per un esito positivo e accoglie con favore la loro cooperazione estremamente stretta e regolare con il Parlamento europeo, in particolare con il gruppo di coordinamento, che è stato pienamente informato e consultato in ogni fase dei negoziati. (Beb)