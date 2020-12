© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il giudice onorario va pagato come quello togato. Ora lo dice anche una sentenza, e la Lega ha già depositato una proposta concreta che aspetta solo di essere votata. Speriamo che il governo trovi il tempo, tra un litigio e l’altro a proposito di poltrone e rimpasto”. Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. (com)