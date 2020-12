Algeria: presidente parlamento, Tebboune sta guarendo e svolge le sue funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, “è in via di guarigione e sta svolgendo i suoi compiti di gestione e osservazione”. Lo ha annunciato il presidente del parlamento algerino, Slimane Chenine, durante la sessione plenaria dedicata alle interrogazioni dei deputati ai membri del governo. “Il popolo algerino attende il ritorno del presidente, soprattutto in queste circostanze che sta attraversando il Paese”, ha aggiunto il presidente del parlamento. La recente apparizione di Tebboune attraverso un videomessaggio “ha fatto una buona impressione alla nostra popolazione, che è stata rassicurata sullo stato di salute” del capo dello Stato. (Ala)