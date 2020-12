A Villa Tiberia Hospital inaugurato un nuovo poliambulatorio in ricordo di Astolfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri sera l'inaugurazione del nuovo poliambulatorio di Villa Tiberia Hospital, struttura del gruppo Gvm Care & Research, intitolato alla memoria dell'avv. Andrea Massimo Astolfi. "Con l'inaugurazione di questo poliambulatorio vogliamo erogare prestazioni ad alto livello specialistico dando la possibilità al paziente di godere del servizio 'one stop approach', per il quale, grazie alla presenza di 24 specialisti contemporaneamente, si può essere curati a tutto tondo, senza avere la necessità di rientrare in struttura. Inoltre abbiamo un grande centro di emodialisi accreditato con il servizio sanitario nazionale e una Dental unit", ha spiegato l'amministratore delegato di Villa Tiberia Hospital, Valeria Giannotta. Nel corso della cerimonia, durante la quale è stata svelata la targa in ricordo dell'avvocato Astolfi, sono intervenuti la moglie, presente all'iniziativa e, fra gli altri, la sottosegretaria del Mibact Lorenza Bonaccorsi. "Andrea Astolfi è stato un carissimo amico, un grande professionista al quale io mi sono rivolto sempre, dall'inizio della mia attività imprenditoriale", ha ricordato il presidente di Gvm Care & Research Ettore Sansavini. "Io sono nato dal nulla e ho avuto la necessità di un professionista del suo livello e del suo aiuto umano, che mi ha tenuto con i piedi per terra. Credo sia l'espressione più giusta per ricordarlo. Sono stati momenti estremamente belli e momenti di costruzione. Insieme a lui abbiamo costruito parte della sanità privata".Gvm Care & Research è solidamente presente nel territorio capitolino: "Abbiamo iniziato tanti anni fa con la struttura a Casalpalocco, pensando ad un centro per il cuore e quindi con la cardiochirurgia, l'emodinamica, la cardiologia", ha spiegato Ettore Sansavini. "Poi nel tempo le cose sono cambiate: è arrivato l'ospedale San Carlo di Nancy, che è stato un impegno molto importante ma ne è valsa la pena, la clinica riabilitativa Santa Rita da Cascia e la Beata Vergine del Rosario, che è una casa di riposo. Questa è la nostra presenza attualmente nella città di Roma". "Devo dire di essere molto soddisfatto: il nostro gruppo ha puntato sulla qualità. Questo è stato il nostro impegno e devo dire che trova riscontro da parte delle autorità sanitarie", ha aggiunto il presidente di Gvm Care & Research.Villa Tiberia Hospital, struttura romana del quartiere Monte Sacro Alto, oltre all'inaugurazione del nuovo poliambulatorio, ha visto un recente rinnovamento degli spazi e dei servizi ambulatoriali. "Ci troviamo su questo territorio che serve circa 700 mila abitanti, non solo il comune di Roma ma anche la provincia. Villa Tiberia Hospital eroga prestazioni sanitarie in convenzione con il servizio sanitario nazionale, in privato ma, soprattutto, offre screening gratuiti, con eventi sul territorio, patrocinati dal Municipio e dalla Regione Lazio ogni anno ad oltre 2-3.000 persone", ha aggiunto l'amministratore delegato di Villa Tiberia Hospital Valeria Giannotta. Qualche settimana fa, inoltre è stata inaugurato il nuovo reparto di terapia intensiva "al terzo piano della nostra struttura ospedaliera, in una struttura in cui la luce la fa da padrone, perché crediamo che in un momento così delicato delle cure un paziente dovrebbe avere un confort alberghiero livello altissimo, di pari passo all'altissimo livello di cure erogate", ha concluso l'amministratore delegato Giannotta. (Rer)