Libia: Guerini, grande soddisfazione per la liberazione dei pescatori

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso "grande soddisfazione per la liberazione dei pescatori". E' una "bellissima notizia per tutto il Paese", ha dichiarato Guerini secondo una nota. "Una trattativa lunga e complessa, per la quale ringraziamo tutti coloro che vi hanno lavorato, in silenzio e con professionalità. La gioia di oggi non ripaga certo le angosce patite, ma consente finalmente alle famiglie di riabbracciare i propri cari", ha dichiarato il ministro. (Res)